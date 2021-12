Vajc: Postoji dovoljno razloga za „otpuštanje“ Dodika

BEČ – Poslanik stranke Zelenih iz Austrije u Evropskom parlamentu Tomas Vajc zatražio je sankcije EU protiv Republike Srpske i „otpuštanje“ Milorada Dodika.

„EU bi trebalo jasno da se pozicionira i Miloradu Dodiku da zapreti sankcijama za njegovo protivustavno ponašanje. Kako bi podržala bosanske institucije EU bi trebalo da zamrzne idirektne poreze Unije koji dospevaju u RS. EU bi trebalo da stupi u kontakt sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom kako bi ozbiljno diskutovali o otpuštanju Dodika, jer se jasno postavio protiv Dejtonskog sporazuma. Ima dovoljno razloga za njegovo otpuštanje“, kazao je Vajc za bečki dnevnik „Standard“.

Upitan kako osigurati da se ne čuje samo SNSD, već građani RS koji bi mogli da osete posledice zbog Dodikovih odluka, on je kazao da su oni koji nisu želeli da glasaju izašli sa sednice skupštine Srpske, i da to nije bila najhrabrija odluka.

„Mogli su da glasaju protiv. Očigledno postoji ogroman pritisak s nacionalističke strane. Važno je da se kod uvođenja sankcija pazi da ne pogađaju građane, već da sankcije budu ciljano usmerene protiv onih koji su odgovorni za neodgovorno ponašanje“, smatra Vajc.

Poljoprivrednik iz Austrije, koji je kopredsedavajući Zelene frakcije u Evropskom parlamentu, odbija i zahtev HDZ-a da se izborni okruzi odrede po etničkim kriterijumima.

To je, smatra, u suprotnosti sa vrednostima i principima EU, a i samo razmišljanje o tome je štetno po verodostojnost Unije.

Vajc je ocenio da je određene greška Dejtonskog sporazuma što se toliki politički značaj dao pitanju etničke pripadnosti.

„Propust EU je bio što u poslednje tri decenije nije podržao BiH da se razvija u pravcu civilne države, kako bi građani mogli da biraju kandidate nezavisno od etničke ili verske pripadnosti. Unutar EU bi izborni okruzi po etničkim kriterijumima minirali principe pravne države“, upozorio je on.

Rekao je da nije začuđujuće što evropski komesar za proširenje Oliver Varhej, koji dolazi iz mađarske stranke Fides, u slučaju BiH, ima određene simpatije za tumačenje politike nacionalističkih partija oko Dodika.

On je kazao da EU u slučaju BiH ne prikazuje koherentnu sliku, zbog čega bi bilo važno vratiti se osnovnim vrendostima inkluzije i zalagati se za civilnu državu, u kojoj svaki građanin ima istu vrednost i u kojoj svaki glas isto važi.

Kada je reč o obveznicama RS, koje se prodaju preko Bečke berze, a posebno Londonske, Vajc je rekao da bi spoljna služba EU trebalo da sprovede proveru i procenu opasnosti.

„U slučaju obveznica na Londonskoj berzi postoje naznake da se radilo o ruskim investitorima. Ako se zna za geopolitičke odnose RS sa Rusijom onda se postavlja bezbednosnopolitičko pitanje da li je to pokušaj vršenja uticaja ili dovođenja Srpske u političku zavisnost“, objasnio je Vajc.

Na pitanje koje alternative može ponuditi EU da bi smanjila zavisnost Balkana od Rusije u energetskom sektoru, on je naglasio da je činjenica što Unija prelazi na obnovljive izvore predstavlja najava borbe protiv ruskih interesa.

„Rusija zna da će se smanjiti tržište u Evropi i time prihodi, i pokušava to da uspori. Moskva propagira zbog toga prelazak na gas, ali bi to dovelo zemlje u dalju energetskopolitičku zavisnost od Rusije i zbog toga bi trebalo što brže investirati u obnovljive izvore energije. Kod hidroenergije treba delovati obazrivo i iskreno se zapitati gde ostaviti netaknutu prirodu i gde je već reka pogođena izgradnjom“, zaključio je on.

(Tanjug)

