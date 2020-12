Valter Štajnmajer: Svetlo na kraju tunela postaje sve jasnije

BON – Nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer poručio je građanima da je pred nama dug i težak put, ali da se vidi kako svetlo na kraju tunela „postaje sve jasnije“ i pozvao ih da se vakcinišu rekavši da je to „čin društvene solidarnosti“.

On je u tradicionalnom govoru uoči Božića, koji se emituje na Badnje veče, rekao da je maleni virus zavladao životima i uništio planove i snove, prenosi Dojče vele.

„Korona je uzrokovala brojna odricanja, od odlaska na stadion pa sve do straha za egzistenciju mnogih čiji su poslovi ruinirani. I Božić je ove godine drukčiji: Da, to je i dalje praznik ljubavi. Ali baš ovih dana, kada želimo da budemo posebno bliski, moramo da držimo odstojanje“, rekao je on.

Dodaje da i njemu nedostaju rođaci i prijatelji koje nije mogao da vidi cele godine i podseća na sve koji se ovog trenutka na odeljenjima intenzivne nege bore za život.

Istovremeno, kaže on, društvo je pokazalo koliko je jako „kad vodimo računa jedni o drugima, i kada smo tu jedni za druge“.

„Naša zemlja je jaka zemlja. Nemačka će izaći na kraj sa izazovom. U vreme nesigurnosti naučili smo da možemo da verujemo našoj demokratiji. Raspravljali smo se koji je pravi put – i na posletku zajedno sprovodili odluke. Oni koji poriču opasnost od virusa su doduše često posebno glasni. Ali razumni su velika većina“, rekao je Valter Štajnmajer.

(Tanjug)

