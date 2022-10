Van der Belen: Biću predsednik svih građana Austrije

BEČ – Aktuelni i budući predsednik Austrije Aleksander van der Belen zahvalio je večeras građanima i obećao da će pažljivo da se ophodi dobijenim poverenjem na današnjim izborima, te da će biti predsedniks vih građana.

Prvi preliminarni rezultati predsedničkih izbora u Austriji pokazali su da je Van der Belen pobedio u prvom izbornom krugu.

On je građanima obratio video porukom na društvenim mrežama zahvalio im i poručio da je današnji dan „najveći praznik demokratije“.

„Nebitno da li ste glasa dali meni ili nekom drugom od kandidata radiću u korist svih građana Austrije“, poručio je Van der Belen.

On je ujedno pozvao „sve konstruktivne snage na zajednički rad“.

„Zadaci koju su pred nama su veliki i potrebno je jedinstvo da bih ih savladali“, istakao je Van der Belen.

Drugoplasirani na ovim izborima, kandidat Slobodarske partije Austrije (FPO), Valter Rozenkranc priznao je poraz i čestitao Van der Belenu.

On je kazao da je izuzetno zadovoljan svojim rezultatom, i pored pobede Van der Belena u prvom krugu izbora.

„Iako nismo ostvarili prvobitni cilj, a to je drugi krug izbora, nalazimo se na drugom mestu, i uz to smo dobili više nego što su prognozirala sva istraživanja javnog mnjenja“, rekao je Rozenkranc agnciji APA.

(Tanjug)

