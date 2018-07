Haos: Vanredno stanje u Grčkoj – gori Atina, raste broj žrtava i nestalih (foto, video)

Najmanje 20 osoba je izgubilo život, a više od 100 je povređeno u požaru koji je zahvatio odmaralište Mati, istočno od Atine, saopštili su danas zvaničnici.

Portparol grčke vlade izjavio je u televizijskom obraćanju da je najmanje 20 osoba poginulo, a da je povređeno 88 odraslih i 16-oro dece, prenosi Rojters.

Požar u selu Mati, koje se nalazi oko 29 kilometara od Atine, najgori je u Grčkoj od onog koji je 2007. godine zahvatio Peloponez, prenosi Rojters.

Mati se nalazi u regionu Rafina i veoma je popularan među lokalnim turistima, pre svega među penzionerima i decom koja tu dolaze da kampuju.

Zbog požara grčki premijer Aleksis Cipras je prekinuo posetu Bosni i Hercegovini.

Grčka je zatražila pomoć od EU, dok su Španija i Kipar sami ponudili pomoć.

U požaru je izgorelo i oko 100 kuća i 200 vozila.

Požari besne i zapadno od Atine, zbog čega su i tamo mnogi stanovnici napustili svoje kuće.

Taj požar preti da ugroži saobraćaj jer se nalazi blizu autoputa, zbog čega je zatvoren put Atina-Korint, jedan od dva puta ka Peloponezu, a prekinut je i železnički saobraćaj.

Intense wilfires on the national road Athens – Patras, Greece today, July 23! Near Athens. Video: Giannis Labropoulos / @Cyclone_Rhodes pic.twitter.com/C4fNzGK9r8

