SAV UŽAS u Grčkoj stao je u ove snimke i fotografije (video, foto)

Grčki mediji i društvene mreže prenose šokantne prizore borbe s vatrenom stihijom u Atini. U dvorištu jedne vile nađena tela roditelja sa bebama.

Najnovije informacije su da je poginulo najmanje 60 ljudi, prenosi Skai TV.

Grčki mediji prenose šokantan prizor koji su zatekle spasilačke službe u odmaralištu Mati gde je pored litice nađeno 26 tela. Veruje se da su žrtve tragično stradale pokušavajući da pobegnu od vatre i spuste se ka moru, ali su nažalost ostali zarobljeni na litici iznad mora.

Gradonačelnik Rafine Evangelos Burnus izjavio je da su do sada pronašli tela 26 osoba, među kojima je bilo i male dece, ali nezvanični izveštaji kažu da ih je zapravo preko tridesetoro.

Very sad #news from #Greece ! My #thoughts and #prayers with everyone in Greece! Such a big #tragedy ! #Greecefires #PrayforGreece #AthensFires #Athens pic.twitter.com/xSngv1ElXd

Dramatična svedočenja vatrogasaca opisuju da su zatekli tela roditelja koji su u zagrljaju preminuli sa svojom decom. Litica na kojoj su nađena tela nema lak pristup moru jer se kopno završava desetak metara iznad mora.

entire family found burnt hugging each other…#tragedy #Greecefires #mati #rafina it could be one of us…..can't believe this is not just a nightmare…. pic.twitter.com/mjkncDElAO

