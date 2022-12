Vatikan: Bivši papa Benedikt stabilno

VATIKAN – Bivši papa Benedikt je stabilno, saopštio je danas Vatikan.

„Benedikt je imao mirnu noć i juče je učestvovao na misi koja je služena u njegovoj sobi, u ovom trenutku njegovo stanje je stabilno“, rekao je portparol Vatikana Mateo Bruni, prenosi Rojters.

Papa Franja je prošle nedelje otkrio da je Benediktovo stanje bilo loše i pozvao je na posebne molitve za njega, podseća Rojters.

Benedikt (95) je bio papa od 2005. do 2013. godine kada je podneo ostavku, čime je postao prvi papa u 600 godina koji je to uradio uz obrazloženje da je star da bi obavljao tu dužnost i od tada on živi u Vatikanu.

Britanski Dejli mejl piše da je papa Franja potpisao pismo ostavke u slučaju da ga starost ili bolest spreče u obavljanju dužnosti.

(Tanjug)

