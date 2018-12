Veličanstveni vatromet u Oklandu i srećna Nova 2019. godina (video)

U najvećem novozelandskom gradu Oklandu, na desetine hiljada ljudi okupilo se oko Skaj taurea kako bi uz neizbežan, fantastičan vatromet dočekalo 2019. godinu. U Novu godinu prvi su ušli stanovnici ostrva Tonga, Samoe i Kiribata.

Vatromet je ispaljen sa vrha Skaj tauera, visokog 328 metara, prenela je agencija AP.

Širom te zemlje u južnoj hemisferi, na hiljade ljudi je ispratilo staru godinu i dočekalo novu na plažama i ulicama.

U Sidneju se okupilo na desetine hiljada građana koji iščekuju kao i svake godine spektakularan vatromet, uprkos oluji koja je pogodila taj australijski grad.

Prema procenama policije, više od milion ljudi okupiće se u ponoć u sidnejskoj luci da posmatra vatromet.

Očekuje se više od 100.000 pirotehničkih efekata a kulminacija će biti u ponoć uz pesmu legendarne Arete Frenklin “ You Make Me Feel Like a Natural Women“.

Policija je preduzela sve mere predostrožnosti kako bi se sprečio eventualni teroristički napad, ali, kako je saopšteno, nema nekih specifičnih pretnji.

Očekuje se da više od milijardu ljudi širom sveta gleda vatromet na televiziji, navela je AP.

U Novu, 2019. godinu, prvi su ušli stanovnici ostrva Tonga, Samoe i Kiribata.

Tonga i Samoa u polinezijskom trouglu su među prvima koji su sa vatrometom dočekali 2019. godinu.​Poslednja mesta na Zemlji koja će ući u Novu godinu su mala, udaljena američka ostrvca kao što su ostrvo Bejker i Hauland, koja su nenaseljena. Od naseljenih mesta, poslednji dočekuju 2019. godinu stanovnici američke Samoe.

Interesantno je da je Samoa prva zemlja koja je proslavila ulazak u Novu godinu sa neizbežnim vatrometom, a samo sat vremena letom udaljena američka Samoa mora da čeka još 12 sati da prođe da bi ušla u 2019. godinu, zbog vremenske razlike.

