Velika tragedija: Nakon pada helikoptera telo bivšeg svetskog prvaka pojeli medvedi

Trojica Rusa poginula su nakon pada helikoptera kojim je upravljao bivši peterostruki juniorski prvak sveta u biatlonu. Olupina helikoptera u kojoj se nalazio nekadašnji svetski prvak pronađena je na Kamčatki 17. jula. Pronađene su tri mrtve osobe, a ruski mediji preneli su zastrašujuće činjenice o nesreći.

“The IBU and the entire biathlon family mourns the loss of Igor Malinovskii, 5-time Junior World Champion and World Cup competitor. He will always be remembered as a great biathlete, we express our condolences to his family", IBU President O. Dahlin giving words to our sadness. https://t.co/TDQXonfkGF

— IBU Junior Cup (@IBU_Junior) July 18, 2022