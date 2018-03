Velika tragedija u Rusiji: U požaru poginulo 53 osobe, na desetine povređeno i nestalo (video)

ЭTO UŽAS !! !!!!!! Lюdi v lovuške v TC Zimnяя Višnя! Lomaюt dveri!!! Я ne znaю , vыbralisь ili net!!!! Video prislali mne znakomыe 2 časa nazad v vac app!!! Gospodi! Ni signalizacii, ni opoveщeniя ne srabotali! !! Esli uznali po golosu rodstvennikov ili znakomыh na эtom video! Napišite !!!!! #požarzimnяяvišnя#kemerovopožar#kemerovonovosti

