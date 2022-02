Vijesti: Sudija Gogić smatra da je Đukanovic povredio Ustav

PODGORICA – Sudija izvestilac Ustavnog suda Crne Gore Milorad Gogić smatra da je predsednik države Milo Đukanović povredio Ustav pozivom da se izmesti ustoličenje mitropolita Joanikija sa Cetinja, jer se mešao u odluku Mitropolije crnogorsko-primorske, saznaju podgoričke Vijesti, čiji sagovornici, međutim, kažu da je malo verovatno da će takav stav dobiti većinu.

Ustavni sud Crne Gore na predlog Skupštine sutra odlučuje o tome da li je predsednik države Milo Đukanović (DPS) prekršio najviši državni akt izjavom koja se odnosi na ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju.

Predlog za pokretanje postupka u vezi sa događajima na Cetinju 4. i 5. septembra podnela je Skupština, na predlog Socijalističke narodne partije.

Povod za inicijativu SNP-a bila je izjava Đukanovića od 28. avgusta 2021. kada je rekao da će doći na protest na Cetinje ako se ne odustane od ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinjskom manastiru.

“Nadam se da neću biti u situaciji da 5. septembra i sam budem na Cetinju, tamo gde budu Cetinjani i gde je većinska Crna Gora, gde se brani dostojanstvo države”, kazao je tada Đukanović.

On je rekao i da “nije pametno insistirati na ustoličenju na Cetinju, već je pametno to izmestiti iz Cetinja i obaviti u nekom od mnogobrojnih hramova (SPC) u drugim gradovima. To bi bio zalog za budućnost”. Đukanović je izrazio nadu da će njegov apel biti uvažen.

Sudija izvestilac Milorad Gogić, kako saznaju Vijesti, smatra da je predsednik države pozivom da se izmesti ustoličenje povredio Ustav, jer se mešao u odluku Mitropolije crnogorsko-primorske.

U Predlogu za pokretanje postupka navodi se da je Đukanović svojom izjavom grubo povredio član 14 Ustava koji propisuje da su “verske zajednice odvojene od države, kao i da su verske zajednice ravnopravne i slobodne u vršenju verskih obreda i vjerskih poslova”.

Više sagovornika lista je stava da je malo izvesno da će sudija izvestilac dobiti podršku kolega na plenarnoj sjednici.

Ustavni sud funkcioniše u nepotpunom sastavu, sa četvoro sudija, jer je troje sudija otišlo u penziju i u toku su konkursi za izbor njihovih naslednika.

Da bi odluka bila doneta potrebno je da za nju glasa svih četvoro sudija od ukupno sedmoro – što je malo verovatno.

Ako ustavnosudska instanca donese pozitivnu odluku o inicijativi, Skupština nakon toga sa 41 glasom poslanika može da donese odluku o razrešenju predsednika države.

U predlogu za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsednik povredio Ustav, navedeno je i da je Đukanović prekršio i član 161 Krivičnog zakonika “organizujući i pozivajući na sprečavanje verskog obreda, što je operativno u delo sprovodio njegov savetnik za bezbednost Veselin Veljović”.

Ustavni sud je juče odbio zahteve da sednica bude otvorena za javnost, nakon što je deo medija, među kojima su dnevnik Vijesti i TV Vijesti, tražio da prisustvuje.

Kako su naveli, o ishodu sednice “javnost će biti obaveštena objavljivanjem saopštenja na internet stranici Ustavnog suda”.

