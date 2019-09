Vojni policajac poginuo pri izlasku iz oklopnog vozila

ZAGREB – Voji policajac poginuo je danas kod odmorišta Draganić, a do nesreće je došlo kada je na njega naleteo kamion nakon što je on izašao iz oklopnog vozila u kvaru.

Nereća se dogodila na autoputu A1 u smeru Zagreba, preneo je portal Net.

Policija je saopštila da je do nesreće došlo posle 14 sati.

Iz Ministarstva odbrane su saopštili da je vozilo kojim je upravljao policajc bilo u pratnji kolone borbenih oklopnih vozila hrvatske vojske.

(Tanjug)