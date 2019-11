Vučič EU: Samo recite želite li nas ili ne, hoćemo jasnu sliku

ŽENEVA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Ženevi da Srbija jeste na evropskom putu, ali da želi jasan odgovor od EU – da li je želi ili ne u svom članstvu.

„Moramo da znamo, i to je ono što pitam mnoge unutar EU. I – ako rešimo naše probleme sa Prištinom, kada možemo da računamo na to postanemo članica Unije, 2025. ili neke druge godine. Nismo dobili odgovore“, rekao je Vučić na konferenciji za novinare posle skupa „Strateški dijalog o Zapadnom Balkanu“ u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma.

Vučić dodaje da se nada određenim odgovorima na zagrebačkom samitu EU 2020. godine i da očekuje i neke političke odluke u EU, a ne samo tehnički, birokratski pristup.

Podsetio je da su neke zemlje članice EU u periodu od 2005- 2007. bile siromašnije od nas, a da čak ni danas Srbija ne bi bila najsiromašnija zemlja EU.

„Znamo da je pred nama još posla – od vladavine prava, ekonomskih reformi.. Spremni smo da to uradimo. Samo nam recite, nećemo biti razočarani kao naši partneri, da li nas želite ili ne, želimo jasnu situaciju i pobrinućemo se za sebe, za građane, za to smo izabrani“, rekao je on.

Srbija nije u tolikoj meri „evrooptimistična“ kao Severna Makeodnija i Albanija, jesmo na evropskom putu, ali ne molimo nikog ništa samo insistiramo da „jasnom putu i jasnoj budućnosti“, zaključio je Vučić.

Predsednik i član Upravnog odbora WEF Berge Brende rekao je da bi region Zapadnog Balkana bez investicija i ekonomskog razvoja bio znatno ranjiviji.

„Ono što smo danas saznali jeste da kada se radi o ekonomskom rastu i investicijama stavri ne izgledaju tako loše na Zapadnom Balkanu“, rekao je on i dodao da lideri u regionu čine određene korake a sve s ciljem jače integracije u regionu.

„Postoje brojne prilike, kao i izazovi“, rekao je on, dodajući da se na skupu razgovaralo i o inicijativi za uspostavljanje unutrašnjeg tržišta u regionu, inovacijama, povezivanju i konkurentnosti.

Na konferenciji za novinare govorili su i albanski premijer Edi Rama, hrvatski Andrej Plenković, zvaničnik Stejt departmenta Metju Palmer i drugi.

(Tanjug)