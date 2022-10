Zaharova: Spremni smo da pojasnimo pripreme Kijeva za provokaciju prljavom bombom

Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, izjavila je danas da je Moskva spremna da svim zainteresovanim stranama pruži detaljna pojašnjenja o pripremama Kijeva za provokaciju upotrebom „prljave bombe“.

„U ponedeljak na to pitanje je u potpunosti odgovorio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je prokomentarisao situaciju. On je ukazao na određeno interesovanje inostranih stručnjaka i rekao da smo spremni da uspostavimo odgovarajući kontakt. Želimo da svima jasno stavimo do znanja da smo spremni da odgovorimo na sva pitanja i da ćemo pružiti potrebne odgovore“, rekla je Zaharova za Prvi kanal i dodala da je Rusija više puta ponavljala ovaj stav, prenela je agencija TASS.

(Tanjug)

