Zbog drona u Zagrebu povećana pripravnost u Austriji

BEČ – Nakon pada drona u Zagrebu, austrijsko vojno vazduhoplovstvo podiglo je pripravnost, ali samo u skladu sa svojim mogućnostima.

Tako je pripravnost pilota aviona Eurofajter produžena do 20 sati.

Inače, 24-očasovnu pripravnost vojnih pilota nije moguće uvesti zbog nedovoljnog broja zemaljskog osoblja, piše dnevnik “ Kronen cajtung „.

U vojsci ističu da se ne može isključiti mogućnost da se ponovi situacija kao u Zagrebu.

Već dve nedelje je vazdušni prostor iznad Austrije zatvoren za ruske avione, kao sankciju protiv Rusije.

Jedina mogućnost da se ta zabrana kontroliše u Austriji, nalazi se na vojnom aerodromu u Celtvegu.

Avioni Eurofajter za 90 sekundi mogu dostići visinu leta civilnih aviona.

Međutim, dok su druge neutralne zemlje poput Švedske i Finske zbog konflikta u Ukrajini odmah podigli pripavnost svoje avijacije, u Celtvegu se do sada ništa nije dogodilo.

Sada je doneta odluka da se pripravnost pilota produži za dva sata na 20 sati.

Inače u njihovom nalogu za delovanje stoji da su pripravni “ od izlaska do zalaska sunca „, do jest do sada do oko 18.30 časova.

Celodnevnu pripravnost, kao što ima susedna Švajcarska, u Austriji mogla bi se uvesti samo na kratko vreme, jer bi potom bilo problema sa osobljem.

Međutim, piloti nisu problem, već nedostatak zemaljskog osoblja.

Uz to veliki problem predstavlja što su Eurofajteri smešteni na jednoj lokaciji, a to može dovesti do situacije da, usled lošeg vremena cela flota ostane na zemlji.

Za vreme kovid-a je, u Celtvegu, došlo i do potpunog obustavljanja aviosaobraćaja pošto su oboleli pripadnici vatrogasne službe aerodroma.

Pored toga, piše “ Kronen cajtung „, od 15 Eurofajtera, koliko ima austrijska vojske, u najboljem slučaju je šest sposobno da leti.

Vojska je pokušala da se reši tih aviona i kupi nove, međutim prodaja Indoneziji, jedinoj zemlji koja je bila zainteresovana, je propala.

Sada vojska traži rešenja u inostranstvu kako da produži vek tim avionima i poboljša njihove sposobnosti, pre svega u zaštiti od drugih aviona.

Austrijska vazdušna odbrana, odnosno avijacija, se nije pokazala u najboljem svetlu ni za vreme rata na prostoru bivše Jugoslavije, kada je jedan pilot JNA svojim MIG-om 21 dezertirao i sleteo u Klagenfurt, bez da su austrijski avioni stigli da se „podignu“.

(Tanjug)

