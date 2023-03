Zečević: Makron sporni zakon da ne proglasi, drugi izlaz – referendum

BEOGRAD – Predsednik Francuske Emanuel Makron može da izglasani sporni zakon o reformama ne proglasi, druga opcija za izlazak iz krize je da se sazove referendum za šta je procedura složena i traje i do dve godine, rekao je za Tanjug Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.

„Najjednostavnije je da izglasani zakon ne proglasi predsednik Makron. Ako se napravi ogromna kriza i on ga ne proglasi, onda zakon ostaje mrtvo slovo na papiru“, rekao je on.

Opcija referenduma koju je opozicija inicirala podrazumeva izjašnjavanje ustanovnog suda i prikupljanje pet miliona potpisa i traje od 1,5 do dve godine.

„Makron misli da će talas protesta da se vremenom ugasi, i da će uspeti da preskoči celu situaciju“, navodi Zečević.

Dodaje da se on građanima obratio u 13 sati a ne u 20 kao što se to praksa, jer se obraćao svojim glasačima koji u to vreme u provinciji koriste pauzu za ručak pa su kod kuće.

Rekao je da je utisak da je Makron predsednik bogatih, domaćih i stranih korporacija, i naveo da nije imao klasičan put političara koji se razvijaju od lokalnih vlasti već je došao iz bankarskog sektora.

„Ideja dela populacije je da je otuđen od naroda i predstavnik krupnog kapitala. Sindikati zameraju Makronu i vladi da nije bilo dovolno razgovora na temu zakona i traženja kompromisa, te da se administracija nije trudila da postigne kompromis“, objašnjava on i dodaje da su sindikati veoma ogorčeni.

Ističe da su novi protesti zakazani za utorak, te da ekstremističke grupe pokušavaju da blokiraju dostavu benzina.

Zečević navodi da je iznenađujuća, mada ne i loša, odluka Makrona da otkaže posetu kralja Čarlsa.

„Pokušavaće Makron da preživi ovu situaciju, ako nezadovoljstvo eskalira pokušaće da nađe izlaz, odloži proglašenje zakona ili odustane od reforme“, ocenio je Zečević.

Navodi da je argumente za kasniji odlazak u penziju Makron našao u praksama drugih zemalja i produženom životnom veku.

„Narod to neće da prihvati. Sindikati koordiniraju aktivnosti, glavni su bivši komunistički i bivši socijalistički sindikat, smatraju da je prilika da se afirmišu kod ljudi koji žive od svog rada“, rekao je on.

Navodi da sindikati traže da se manjak novca u budžetu popuni većim oporezivanjem bogatih i multinacionalnih kompanija što Makron želi da izbegne.

„Makron će politički ovo verovatno preživeti, ali u njegovom mandatu dovedene su u pitanje institucije 5. Republike zasnovane na ideji De Gola da Francuska ima jaku državu“, zaključio je Zečević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.