Zelenski odbacio mogućnost odlaska u Moskvu

CIRIH – Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbacio je danas mogućnost odlaska u Moskvu na direktne razgovore sa ruskim liderima o okončanju rata.

„U ime svoje zemlje, bio bih spreman da posetim bilo koje mesto na ovoj planeti. Ali sigurno ne sada i svakako ne Moskvu. To jednostavno ne dolazi u obzir“, rekao je on u intervjuu za rusku Mediazonu, objavio je austrijski list „Standard“.

Zelenski je dodao da bi pod različitim okolnostima i sa drugačijim vladarima u Moskvi, sve bilo moguće, preneo je Rojters.

Predsednik Ukrajine je rekao da je rusko političko rukovodstvo napravilo katastrofalnu grešku napadom na njegovu zemlju i uvuklo ruski narod u nešto što je odgovornost vlasti.

„Od sada, mnoge zemlje se više neće baviti pitanjem da li je neko dobar ili loš Rus. Svi Rusi će biti tretirani loše. Rusija je to postigla. Na kraju krajeva, to se mene ne tiče, ali treba da uplaši ruski narod“, istakao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.