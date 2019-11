Žena odsekla polni organ mladiću koji joj je silovao i ubio ćerkicu (foto)

Veronik Makvena iz Južnoafričke Republike optužena je da je pokušala da ubije čoveka koji je silovao i ubio 5-godišnju njenu ćerku Šantel, tako što mu je odsekla penis. Na optuženičkoj klupi našla se i njena rođaka i jedan porodični prijatelj.

@Gidi_Traffic Veronique Makwena,23,has been charged with attempted murder for cutting the penis off a man suspected of raping & murdering her 5-year-old daughter Chanelle.Chanelle went missing from her home in Port Elizabeth, South Africa, in August. Her bloodied body was found pic.twitter.com/CfeOEPWC4F

