Alin (video)

Originalni naslov: Aline, the voice of love

Početak prikazivanja filma: 25.11.2021

Dužina trajanja filma: 128 min

Država/Godina: CAN, FRA/2020

Žanr: komedija, drama, mjuzikl

Glumci: Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina

Režiser: Valérie Lemercier

Distributer: MCF MegaCom Film

Sinopsis

Istinita priča o životu kanadske legende.

O filmu

Film koji prati životnu priču legendarne kanadske zvezde Aline Dieu.

IMDb

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.