Bura na društvenim mrežama zbog blokiranja oskarovskog filma

Brojne ličnosti američke kulturne scene, uključujući Afroamerikance, usprotivile su se na društevnim mrežama blokiranju oskarovskog filma „Prohujalo sa vihorom“ na američkoj platformi za prikazivanje filmova i serija „HBO Maks“, nazivajući taj čin „kulturnom čistkom“ i „imitacijom borbe protiv rasizma“.

U jednom od komentara na Tviteru navodi se da „niko nije tražio da se reše filma, već da prestanu da govore laži poput ‘filmovi o crncima se ne prodaju preko’ i ‘crnci ne vole naučnu fantastiku’.

Nobody asked y'all to get rid of Gone With the Wind! We asked you to stop telling lies like "Black people don't sell overseas" and "Black people don't like science fiction." https://t.co/YdqvEWwTkL

