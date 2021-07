Gledaoci izabrali: Ovo je 10 najboljih akcionih filmova ikada snimljenih

Ljubitelji akcionih filmova izglasali su na portalu Ranker „najbolji akcionih film ikada snimljen“.

Na listi su se, uz klasične filmove prepune jurnjave i akcionih scena, našli i naučnofantastična ostvarenja, akcione komedije, pa čak i neki koji uključuju natprirodne sile, a na listu su uključene i franšize, kao i pojedini filmovi iz serijala, pa je Terminator zauzeo dva mesta u top 10.

I finished watching Terminator 2: Judgment Day and it was a fantastic sequel to The Terminator (1984). One of the best sequels of all time. The best part about this movie is Gary Rydstrom’s sound design. It’s awesome. pic.twitter.com/yD3LjX2MPQ

— Alec Behan (@alec_behan) July 16, 2021