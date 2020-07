Jedan od 10 najpopularnijih filmova na Netflixu ikad! (video)

Takođe, ovo je prvi put da se jedna afroamerička rediteljka našla na ovom spisku.

Akcioni triler “The Old Guard“ u kojem glumi Šarliz Teron jedan je od 10 najpopularnijih filmova na Netflixu.

„The Old Guard ruši sve rekorde. Blokbaster Šarliz već je među prvih 10 najpopularnijih filmova na Netflixu ikad – a Đina Princ Bitevud prva je afroamerička rediteljka na ovom spisku“, navodi se na službenom Netflixom profilu.

THE OLD GUARD is breaking records! The Charlize Theron blockbuster is already among the top 10 most popular Netflix films ever — and Gina Prince-Bythewood is the first Black female director on the list.

The film is currently on track to reach 72M households in its first 4 weeks! pic.twitter.com/pM8vOTNa6m

— NetflixFilm (@NetflixFilm) July 18, 2020