Jezive priče iz mraka (video)

Originalni naslov: Scary Stories to Tell in the Dark

Početak prikazivanja filma: 22.08.2019

Dužina trajanja filma: 111 min

Država/Godina: CAN, USA/2019

Žanr: horor

Glumci: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur

Režiser: André Øvredal

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Samo naizgled daleko od nemira u velikim gradovima, nalazi se varoš Mil Veli, gde već generacijama vladaju senke porodice Belous.

O filmu

Amerika, 1968. godine. Promene se osećaju u vazduhu. Samo naizgled daleko od nemira u velikim gradovima, nalazi se varoš Mil Veli, gde već generacijama vladaju senke porodice Belous. Na svom imanju, na samom obodu grada, Sara, mlada devojka sa zastrašujućim tajnama pretvorila je svoj izmučeni život u niz jezivih priča, napisanih u knjizi koja prevazilazi vreme. Te priče pronašle su način da postanu i previše stvarne za grupu tinejdžera koji su otkrili Sarin zastrašujući dom.

