Leptir (video)

Originalni naslov: Papillon

Početak prikazivanja filma: 24.01.2019

Dužina trajanja filma: 136 min

Država/Godina: USA/2018

Žanr: drama

Glumci: Charlie Hunnam, Rami Malek, Yorick Van Wageningen, Roland Møller, Tommy Flanagan, Eve Hewso

Režiser: Michael Noer

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Hey you bastards I’m still here – legendarna je rečenica iz filma LEPTIR iz 1973. godine. Rimejk je baziran na klasiku Henrija Charriera poznatog kao Leptir, koji je lažno optužen za ubistvo i osuđen na doživotni zatvor.

Henri „Papillon” Šarije je sitni kriminalac, pogrešno uhapšen i optužen za ubistvo koje nije počinio, te je osuđen na doživotnu kaznu u zloglasnoj zatvorskoj koloniji na Đavoljem Ostrvu u Francuskoj Gvajani. Odlučan da pobegne iz zatvora, udružuje se s ekscentričnim kriminalcem Lujem Degom (Rami Malek), koji u zamenu za zaštitu pristaje da finansira njegov beg.

