Njen miris (video)

Originalni naslov: Her Smell

Početak prikazivanja filma: 05.09.2019

Dužina trajanja filma: 134 min

Država/Godina: GRE, USA/2018

Žanr: drama, muzički

Glumci: Elisabeth Moss, Cara Delevingne, Dan Stevens

Režiser: Alex Ross Perry

Distributer: FAME Solutions

Sinopsis

Neverovatna Elizabet Mos kao hrabra i divlja pank heroina.

O filmu

Pank heroina Beki (Elisabet Mos) se bori sa alkoholizmom i samodestruktivnim porivima, dok pokušava da ponovo povrati onu inspirativnu energiju zbog koje je njen bend nekada bio poznat. Pored propalog braka i karijere, ona pokušava da se fokusira na pozitivno, na snimanje novog albuma i na buduće koncerte, kako bi sačuvala svoje dete od iste budućnosti.

Radnja filma smeštena je u devedesete godine prošlog veka, a sam reditelj je rekao da inspiracija za film nije bila samo jedna muzičarka, već njih nekoliko koje su obeležile pank rok, grandž i alternativnu scenu u to vreme. Elisabet Mos je nakon velikog uspeha serije Mad man i sedam nominacija za Emmy (uključujući i jednu za Top of the Lake)¸ osvojila ovu nagradu za fantastičnu glumu u HBO seriji Sluškinjina priča. Kao jedna od najekspresivnijih televizijskih glumica, kritičari joj najavljuju osvajanje velikog platna upravo ovim filmom.

IMDb