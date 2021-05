Oni koji mi žele smrt (video)

Originalni naslov: Those Who Wish me Dead

Početak prikazivanja filma: 06.05.2021

Država/Godina: CAN, USA/2019

Žanr: akcija, drama, triler

Glumci: Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Finn Little, Aidan Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber, Jon Bernthal

Režiser: Taylor Sherridan

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Film govori o maloletnom dečaku koji nakon što postane svedok brutalnog ubistva, ulazi u program zaštite svedoka i dodeljen mu je novi, lažni identitet.

O filmu

Ubice koji su odgovorni za zločin kom je on svedočio, progone ga, kako bi ga ućutkali i ubijaju svakoga, ko im se u potrazi za njim, nađe na putu. Jedina šansa za preživljavanje mu je veteranka vatrogasac koja se još oporavlja od gubitka tri života, koja nije uspela da spasi od požara.

