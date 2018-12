Petar Pan i magična knjiga Nedođije (video)

Originalni naslov: Peter Pan: The Quest for the Never Book

Početak prikazivanja filma: 27.12.2018

Dužina trajanja filma: 90 min

Država/Godina: GBR/2018

Žanr: animirani

Glumci: Jelena Gavrilović, Đorđe Stojković, Milan Gromilić, Anja Mit, Miroljub Turajlija, Dragan Vujić Vujke

Režiser: Dušica Novaković

Distributer: FAME Solutions

Sinopsis

O filmu

Čarobna zemlja Nedođija je u velikoj opasnosti, jer je Kapetan Kuka rešio da pronađe Magičnu knjigu i oslobodi čudovišta kako bi jednom zauvek uništio Petra Pana. Da li će Petar uz pomoć Zvončice, Vendi, Majkla, Džona i Izgubljenih dečaka uspeti da ispuni proročanstvo Magične knjige Nedođije? Da li će verni drugari uspeti da spasu Nedođiju i London? Pogledajte novu avanturu najomiljenijeg večnog dečaka u potrazi za Magičnom knjigom Nedođije.

