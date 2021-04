Raja i poslednji zmaj (video)

Originalni naslov: Raya and the Last Dragon

Početak prikazivanja filma: 22.04.2021

Dužina trajanja filma: 107 min

Država/Godina: USA/2021

Žanr: animirani, akcija, avantura

Glumci: Irina Arsenijević, Marija Mikić, Todor Jovanović, Bojan Žirović, Aleksandar Kukolj, Andrej Pipović, Miljan Davidović i Marko Misirača

Režiser: Don Hall, Carlos López Estrada

Distributer: MCF MegaCom Film

Sinopsis

Usamljena ratnica Raja mora da uđe u trag poslednjem zmaju u nadi da će zauvek da zaustavi neprijatelja.

O filmu

Davno, u čarobnom gradu Kumandra, ljudi i zmajevi živeli su zajedno u slozi. Ali kada su zlokobna čudovišta poznata kao Drun postala pretnja za planetu, zmajevi su žrtvujući sebe, spasli čovečanstvo. Sada, 500 godina kasnije, ta ista čudovišta su se vratila. Usamljena ratnica Raja mora da uđe u trag poslednjem zmaju u nadi da će zauvek da zaustavi neprijatelja. Međutim, tokom svog putovanja naučiće da je za spas sveta potrebno nešto više od magije – neophodno je i poverenje.

