Romantične komedije koje i muškarci obožavaju (video)

Veb-magazin Thrillist sastavio je listu najboljih romantičnih komedija svih vremena.

Dva osnovna kriterijuma kojima su se rukovodili prilikom izbora bili su: da u njima zaista postoji ljubavna romansa i da su komedije zaista smešne.

Pred vama je lista 10 najboljih romantičnih komedija.

10. Moja velika mrsna pravoslavna svadba / My Big Fat Greek Wedding (2002.)

9. Sabrina / Sabrina (1995.)

8. Mnogo buke ni oko čega / Much Ado About Nothing (1993.)

7. Stigla vam je pošta / You’ve Got Mail (1998.)

6. Princeza nevesta / The Princess Bride (1987.)

5. Ja u ljubav verujem / Notting Hill (1999.)

4. Praznik u Rimu / Roman Holiday (1953.)

3. Dnevnik Bridžit Džouns / Bridget Jones’s Diary (2001.)

2. Otkačena plavuša / Clueless (1995.)

1. Kad je Hari sreo Sali / When Harry Met Sally (1989.)

