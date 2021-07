Spirala straha (video)

Originalni naslov: Spiral: From the Book of Saw

Početak prikazivanja filma: 15.07.2021

Dužina trajanja filma: 93 min

Država/Godina: USA/2019

Žanr: horor, misterija

Glumci: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella

Režiser: Darren Lynn Bousman

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Reboot franšize Slagalica strave slediće krv u žilama ljubiteljima strave i užasa.

O filmu

Samjuel L. Džekson u jednoj je od glavnih uloga u novom nastavku, uz još jednu glumačku legendu Krisa Roka. Pod budnim okom cenjenog policijskog veterana Markusa (Samjuel L. Džekson), hrabri detektiv Ezekiel „Zeke“ Banks (Kris Rok) i njegov partner (Maks Mingela) preuzimaju istragu ubistva koja jezivo podsećaju na strašnu prošlost. Zarobljen u produbljujućoj misteriji, Zeke se našao u središtu morbidne igre ubice.

