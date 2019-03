Starac s revolverom (video)

Originalni naziv: The Old Man and the Gun

Na repertoaru:četvrtak 14. 3. 2019

Trajanje (min): 93

Godina: 2018.

Zemlja porekla: SAD

Režiser: David Lowery

Uloge: Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover

Žanr: biografski, drama, komedija

Sinopsis

Robert Redford u poslednjoj ulozi pre povlačenja iz glume.

O filmu

Film je zasnovan na istinitoj priči o Forestu Takeru (Robert Redford, u poslednjoj ulozi pre najavljenoj povlačenja iz glume), od odvažnog bežanja iz zatvora San Kventin u sedamdesetoj godini do neverovatnih potera koje su zbunjivale vlast i oduševljavale javnost.

