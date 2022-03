Sve je prošlo dobro (video)

Originalni naslov: Tout s’est bien passé

Početak prikazivanja filma: 24.03.2022

Dužina trajanja filma: 113 min

Država/Godina: FRA/2021

Žanr: drama

Glumci: Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Hanna Schygulla, Eric Caravaca

Režiser: François Ozon

Distributer: MCF MegaCom Film

Sinopsis

Bolestan i napola paralizovan, on iz bolničkog kreveta traži od Emanuele da mu pomogne da okonča svoj život.

O filmu

Kada osamdesetpetogodišnji Andre doživi moždani udar, njegova ćerka Emanuela žuri do očevog kreveta. Bolestan i napola paralizovan, on iz bolničkog kreveta traži od Emanuele da mu pomogne da okonča svoj život. Ali kako ona može da ispuni takav zahtev kada je to njen otac?

