Takav si kakav si (video)

Originalni naslov: Come As You Are

Trajanje filma: 01 sata 46 minuta

Glumci: Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto, Ravi Patel

Režiser: Richard Wong

Žanr: Drama, Komedija

Zemlja: SAD

Početak prikazivanja u bioskopima: 28. januara 2021.

Jezik: English

Sinopsis

Remake feel-good nagrađenog belgijskog filma HASTA LA VISTA iz 2011. godine.

O filmu

Remake feel-good nagrađenog belgijskog filma HASTA LA VISTA iz 2011. godine, koji je inspirisan istinitom pričom o trojici muškaraca sa invaliditetom koji odlaze na putovanje koje će im promeniti život. Tri muškaraca sa invaliditetom beže od svojih brižnih roditelja u bordel u Montrealu kako bi izgubili nevinost i dokazali da mogu biti samostalni. U ulozi negovateljice, koja im je ujedno i vozačica je Gabore Sidibe, a Žanin Grofolo i C.S. Li su u ulozi zabrinutih roditelja.

