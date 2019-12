Umeš li da čuvaš tajnu? (video)

Originalni naslov: Can You Keep a Secret?

Početak prikazivanja filma: 12.12.2019

Dužina trajanja filma: 94 min

Država/Godina: USA/2019

Žanr: komedija, romantični/ljubavni

Glumci: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Laverne Cox

Režiser: Elise Duran

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Romantična komedija o devojci koja na putu u avionu ispriča svoje tajne potpunom strancu nadajući se da ga više neće videti, ipak vrlo se iznenadi kad ga sretne na svom novom poslu i to u ulozi šefa.

O filmu

Ema, mlada marketinška asistentkinja u velikoj korporaciji, pri povratku sa svog prvog, i to neuspešnog poslovnog putovanja, mora da se suoči i sa strahom od aviona. Ulaskom aviona u turbulenciju, strah je sasvim obuzima i ona ispriča sve svoje tajne nepoznatom muškarcu sa sedišta. Ipak, avion srećno sleće, a Ema sutradan ponovno susreće jučerašnjeg suputnika, i to u firmi u kojoj je zaposlena…

Oficijelni sajt

IMDb