Umetnost vožnje po kiši (video)

Originalni naslov: The Art of Racing in the Rain

Početak prikazivanja filma: 29.08.2019

Dužina trajanja filma: 109 min

Država/Godina: USA/2019

Žanr: komedija, drama

Glumci: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Gary Cole, Kathy Baker, Ryan Keira Armstrong

Režiser: Simon Curtis

Distributer: MCF MegaCom Film

Sinopsis

Deceniju nakon ogromnog uspeha sa filmom „Marli i ja“, 20th Century Fox snimio je još jedan film o, kako se u narodu kaže, „jednakom članu porodice“. Ovaj put o pričljivom psu Encu!

O filmu

Renomirani glumac Kevin Kostner svojim glasom tumači lik zlatnog retrivera Enca, psa filozofskih shvatanja, protagonistu ostvarenja „Umetnost vožnje po kiši“ koji će se na bioskopskom platnu naći od 29. avgusta. Zasnovan na bestseleru pisca Garta Stajna, prevedenom na 38 jezika, „Umetnost vožnje po kiši“ je topla priča o potpuno bezuslovnoj ljubavi između psa i njegovog gazde, o njegovoj spremnosti da podrži svog gospodara u svakoj zamisli, da ga prati i u najluđim iskušenjima.

Slušajući reči svog vlasnika Denija Svifta (Majlo Ventimilja), vozača Formule 1 u usponu, pas Enco stiče duboki uvid u ljudski život i shvata da se tehnike, potrebne na trkačkoj stazi, takođe mogu uspešno koristiti u upravljanju svakodnevnim životnim putovanjem. Film prati Denija, njegovu ženu Iv (Amanda Sajfred), njihovu malu ćerku Zoi (Rajan Kira Armstrong) i na kraju, njegovog iskrenog – najboljeg prijatelja – Enca.

Osim o odnosu psa i čoveka film se osvrće na odnose u porodici, na čvrstu vezu između oca i ćerke. Glumac Majlo Ventimilija koji igra Denija, vozača Formule, kaže da kada su prijatelji čuli da snima film koji u naslovu sadrži reč „vožnja“ prvo što su ga pitali je da li će da nauči da se trka: “Rekao sam da prvo moram da naučim da budem otac i dobar vlasnik psa, kao i dobar muž. To su te tri stvari zbog kojih smo se reditelj i ja povezali”

Reditelj Sajmon Kurtis („Zbogom Kristofere Robinu“, „Moja nedelja sa Merilin“) kaže: „Enco je nekada u pravu, nekada greši, ali on je dobronameran pas koji želi da uči u nadi da će se u narednom životu pojaviti u telu čoveka. Jedna od stvari u kojoj sam najviše uživao vezano za ovaj film je ta što u ovom filmu imate scene koje ste mnogo puta do sada videli – rođenje deteta, stavljanje lisica na ruke, venčanje itd. – ali viđenje svega toga sa pseće strane čini ove scene veoma originalnim.”

Osim Kevina Kostnera, u ostalim ulogama našli su se glumci: Majlo Ventimilija, Amanda Sajfred, Geri Kol i drugi

Oficijelni sajt

IMDb