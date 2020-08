Uskoro nova verzija svetski poznatog filma (video)

Nova verzija filma „Prljavi ples“ je u pripremi, a glavna glumica Dženifer Grej (Jennifer Grey) 30 godina kasnije ponovo će igrati ulogu Frensis Bejbi Hausmnen (Francis Baby Houseman).

Orginalni film o ljubavi mlade Frensis i njenog učitelja plesa kojeg je glumio Patrik Svejzi (Patrick Swayze), izašao je 1987. godine. Taj film je doneo svetsku slavu za glavne glumce, a film je osvojio prestižnog Oskara za pesmu „(I’ve Had) The Time of My Life“.

Grejova će u novom filmu pored glume biti i producent.

„To će biti ona vrsta romantičnog i nostalgičnog filma koji obožavaoci očekuju“, navela je kompanija Lajonsgejt (Lionsgate), koja će snimati film.

„Prljavi ples“ koji je bio film s malim budžetom, zaradio je više od 210 miliona dolara. Film je 2004. imao i nastavak „Prljavi ples – havanske noći“ sa celom radnjom premeštenom na Kubu, ali bez učešća Dženifer Grej.

Za sada se ne znaju detalji scenarija novog filma, koji će režirati Džonatan Livajn (Jonathan Levine).

Glavni glumac u originalnom filmu, Patrik Svejzi, preminuo je 2009. godine u 57. godini od raka pankreasa.

(Beta)

