Zlatni medved 69. Berlinala pripao je ovom filmu (video)

Film „Sinonimi“ izraelskog reditelja Nadava Lapida sinoć je osvojio Zlatnog medveda, glavnu nagradu 69. Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu (Berlinale), saopštili su organizatori.

Nagradu Gran pri žirija dobilo je ostvarenje „Grace de Dieu“ (Božija milost) francuskog reditelja Fransoa Ozona, priči o skandalu pedofilije u Katoličkoj crkvi.

Nemica Angela Šanelec dobitnica je nagrade za najbolju režiju za film „I was at home, but“, dok su nagrade za najboljeg glumca i glumicu dobili Kinezi Vang Jingčun i Jong Mej za uloge u istom filmu „So Long, my son“.

U konkurenciji za Zlatnog medveda ove godine je bilo 16 ostvarenja od kojih su sedam režirale žene.

Žirijem je presedavala francuska glumica Žilijet Binoš, a u žiriju su između ostalih bili čileanski reditelj Sebastijan Lelio i engleska glumica Trudi Stajler.

Počasnog Zlatnog medveda za životno delo ove godine je dobila britanska glumica Šarlot Rempling i njoj u čast je prikazano kultno ostvarenje iz 1974. „Noćni portir“ italijanske rediteljke Liliane Kavani.

Dodela nagrada je protekla i u atmosferi odavanje pošte preminulom Brunu Gancu, koji se smatra jednim od najvećih glumaca nemačkog govornog područja. Dirketor festivala Diter Koslik izjavio je da je Ganc sada zaista na nebu nad Berlinom, aludirajući na film „Nebo nad Berlinom“ Vima Vendersa u kojem glumac igra anđela.

Ovogodišnji festival je poslednji za Koslika koji posle 18 godina na čelu festivala iduće godine ostavlja rukovođenje dvojcu – bivšem umetničkom direktoru Filmskog festivala u Lokarnu Karlu Katrijanu i Holanđanki Marijeti Risenbek, bivšoj direktorki „Džerman filmsa“ (German Films) tela za promociju nemačkog filma u inostranstvu.

Međunarodni filmski festival u Berlinu je osnovan 1951. godine, a od 1978. redovno se održava svake godine u februaru. Smatra se najposećenijim filmskim festivalom na svetu, sa 274.000 prodatih ulaznica godišnje. Na festivalu bude prikazano oko 400 filmova.

Organizatori festivala su već saopštili da će naredno, jubilarno 70. izdanje biti održano od 20. februara do 1. marta 2020. godine.

(Beta)