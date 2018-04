Britanci u transu: Kejt Midlton na svet donela još jednog dečaka

Rodio se novi princ!

Kraljevska palata objavila je na svom službenom profilu na Tviteru da se Kejt Midlton porodila danas u 11:01 po lokalnom vremenu (12:01 po srednjeeveropskom) i da je na svet donela sina.

– Njeno kraljevsko visočanstvo, vojvotkinja od Kembridža, rodila je danas u 11:01 bez komplikacija, sina teškog 3.820 gr. Vojvoda od Kembridža prisustvovao je porođaju. I njeno kraljevsko visočanstvo i beba su dobro – stoji u saopštenju koje je kraljevska porodica objavila na Tviteru.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018