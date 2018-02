Ceo svet se smeje voštanoj figuri poznate pevačice (foto)

Čini se da oni koji prave voštane figure u muzejima širom sveta ne znaju baš kako Bijonse izgleda, jer svaka njena voštana figura gora je od prethodne.

Osim što po crtama lica nimalo ne podsećaju na slavnu pevačicu, i njen ten postaje sve svetliji, pa su korisnici interneta prilično besni na predstavnike muzeja kojima savetuju da pre pravljenja figure na Guglu provere ko je zapravo Bijonse.

Najnoviji slučaj potpuno promašene teme je muzej voštanih figura Nijagarini vodopadi, koji je predstavio figuru pevačice, ali ono što su publici prikazali bilo je presmešno.

According to the curators of the wax museum in Niagara Falls, this is Beyoncé. 🧐🧐🧐 pic.twitter.com/jrhd1J1qlI

— Ama Scriver (@amascriver) February 11, 2018