Dvojnik slavnog pevača uhapšen zbog oružane pljačke (foto)

Policija u Pensilvaniji uhapsila je Džejsona Sanderlina (21) koji je optužen za teška krivična dela, pljačku, zaveru i prekršaj, a optužen je i za dodatne prekršaje među kojima su izricanje terorističkih pretnji, uskraćivanje slobode kretanja i uznemiravanje, piše The Sun. Ali, Džejson je sve dodatno zaintrigirao izgledom.

Harry Styles lookalike arrested for armed robbery, and the resemblance is huge except for one difference https://t.co/87JdROvuMW pic.twitter.com/xtU6oVjZrt

— SICK CHIRPSE (@SickChirpse) February 4, 2021