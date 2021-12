Dženifer Aniston sasvim iskreno o majčinstvu: „Niko nema pojma kroz šta sam prolazila“

Dženifer Aniston je neko za čiji privatni život baš uvek vlada veliko interesovanje. Ova 52-godišnja glumica sada je dala veliki intervju za Hollywood Reporter u kojima je iskreno progovorila o tome kako je medijsko ludilo u protekle tri decenije uticalo na nju, ali i hrabro odgovarala na mnoga intimna pitanja, od toga da je odabrala karijeru umesto dece, pa sve do trudnoće, što joj je jednostavno preteško palo.

“Pre sam sve to shvatala jako lično – sva ta nagađanja o trudnoći kao i sve pretpostavke: ‘Ona je odabrala karijeru umesto dece’. A zapravo niko nema pojma kroz šta sam prolazila, medicinski, zašto ne mogu, mogu li uopšte da imam decu? Ne znaju ništa, a sve to je bilo jako bolno i zlobno”, rekla je u intervjuu.

Kad su u pitanju mediji, kaže: “Ono što su tabloidi i mediji radili s ličnim životima ljudi nekad, obični ljudi rade sada (na društvenim mrežama). Iako, jako dugo nisam videla neki tabloid. Jesam li još uvek trudna s blizancima? Hoću li postati čudesna majka s 52?”, ironično je pitala Dženifer. I upravo zato kaže da najzlobniji komentari dolaze upravo od ljudi.

U intervjuu je spomenula i Doli Parton – ona nikad nije imala decu, ali niko se nije na to osvrtao, svi su bili usredsređeni na njenu profesionalnu karijeru.

“Ljudi svakako projektuju na tebe sve to, ali moj posao je da se postavim – čuj, pokazaću ti šta sve mogu, a na tebi je da me pratiš ili ne”, rekla je Aniston o silnoj pažnji koju izaziva njen privatni život. “Tako da nestaneš koliko god je to moguće, zabavljaš se, prihvataš sve te čudne uloge, boli te briga, uživaš u sebi, setiš se da imaš predivnu grupu prijatelja, da živiš blagosloveno svoj život najbolje što možeš”.

