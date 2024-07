Ida Prester novom pesmom slavi dvadesetogodišnjicu prvog nastupa na Exitu

Hrvatska pevačica Ida Prester objavila je novi, iskren i krajnje emotivan spot i pesmu, kojima rekapitulira i slavi prvih 20 godina svojih šljokičavih nastupa i najboljih đuskanja na Exitu. Prodrla je direktno u srce fanova i učinila EXIT 2024. još većim jedva-čekanjem, a on počinje u sredu, 10. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Pravu čar EXIT festivala, tu sveprožimajuću energiju koja budi najbolje u ljudima, nije lako dočarati rečima ili jednom trakom – osim ako niste Ida Prester, koja ume da pesmom prenese esenciju EXIT festivala na najromantičniji način.

„Bila sam šarena djevojka, 20 je godina prošlo u trenu, telefon sam tu izgubila, u tunelima prema Mainu“ – reči su kojima počinje Idina festivalska himna, a nastavlja se stihovima koji slave EXIT zbog onoga što samo on ima – moć da okupi ljude i posle posle 20 godina u masi, sa istim žarom.

Ženu sa više upečatljivih scenskih identiteta, Exitova publika je upijala iz nastupa u nastup svih ovih godina i svaki pamtila do detalja, bilo da je ona na binu izlazila kao Lollobrigida, Frau Casio ili MAiKA. Kolažom uspomena sa bine, iz mase, zbirkom zagrljaja i šetnji kroz Tvrđavu u festivalskim noćima i jutrima, Ida daje video-retrospektivu svoje prve dve decenije uz festival koji joj je promenio život, kako je sama više puta rekla. U pitanju je spot za pesmu kojom pevačica deli najintimniji doživljaj Exita do sad i baca svetlo na sve one male trenutke koji ovom festivalu daju veliko, sigurno i trajno mesto u srcu svakog posetioca i izvođača.

„Jubilej zaslužuje jedan song posvećen najljepšim trenucima provedenim na Tvrđavi i svima nama koji još plešemo“, napisala je pevačica u svom Instagram postu kojim je podelila pesmu sa svetom. U svom šarmantnom i otvorenom stilu, Ida se dalje u postu priseća svoje rane faze i nastupa na Exitu 2004. godine, na tadašnjoj Elektrana bini.

Na ideju kako da obeleži tako važnu godišnjicu u karijeri, Ida je došla proverenim receptom za svoje hitove – spontano! Koliko živosti i iskrenih emocija ova zvezda unosi u sve što radi, potvrđuje i poruka u kojoj kasnije EXIT ekipi prepričava kako je pesma nastala dok je s porodicom boravila na moru.

„A, ma ja to sve bez plana, kako me pukne inspiracija. Došla na more pa napokon imala vremena, svi se kupaju a ja smišljam pjesmu u sobi, to mi zabavnije! Baš mi je bilo inspirativno, kopat’ po svim tim uspomenama…”, od srca je napisala Ida prijateljima iz Exita.

Punk poliven šljokicama i energija Lollobrigide postali su kroz godine obavezni deo spektakla na Visa Fusion bini! Neki od nezaboravnih nastupa su 2009, 2010, te 2016. kada je bend zajedno sa Exitom slavio titulu Najboljeg evropskog festivala. Ida je hiponotisala publiku svojom iskrom i energijom i 2014. kao Frau Casio, ali takođe oduševila mase pred Glavnom binom 2017. i 2018. godine, kada je gostovala sa bendom MaiKA, dok je najsvežije uspomene iz 2021. sa Visa Fusiona, pevačica toliko puta evocirala sa svojim pratiocima. Osim što pravi najbolju žurku na kojoj god bini nastupala, Ida ne propušta priliku da uživa u Exitu i kao publika, pa je u svakoj sezoni omiljeno lice u masi na nastupima kolega i velikih zvezda elektronske muzike, koje je inspirišu.

Koliko posebno značenje EXIT ima za Idu, svi dobro znaju još iz pesme „70“, kojom je najavila da će na Exitu nastupati i kad bude imala okruglih 70. Najdraži festival joj je tada javno potvrdio „da joj je to rešeno“, a ovom prilikom EXIT deli Idinu emociju i čestita joj jubilej uz želju da u predstojećem nastupu na Tvrđavi, u subotu 13. jula uživa najviše do sada i stvori nova najmagičnija sećanja sa svojom publikom.

(Beta)

