Lepu glumicu smo zavoleli u seriji ‘Greh njene majke’: Odselila se iz Srbije i danas živi holivudski san

Glumica Ivana Jovanović osvojila je Srbiju i region ulogom Nede u hit seriji „Greh njene majke“. Od prve epizode ove serije prošlo je 13 godina, a Ivana se ubrzo nakon snimanja povukla iz javnosti i otišla u Ameriku.

Tamo se udala i rodila sina Viktora, a u međuvremenu se i razvela.

Ona je jednom prilikom ispričala i kako živi u Americi.

„Živim u Los Anđelesu svoj san, ali ne onaj treš, nego bukvalno sanjam u svom krevetu, u svojoj kući na brdu Holivud. Pišem i kolumnu za jedan magazin. Pišem o svim temama koje me inspirišu. Svaki dan radim nešto novo, ali ima i nekih rutinskih stvari koje ujutru obavljam. Budim se, krećem na plažu da se bućnem pre posla. Plivam 20-ak minuta sama, nekada s fokama i pelikanima, a nekada pored Kejt Hadson, Dženifer Bils, Runi Mare, Skarlet Johanson. Sve sam ih videla i verujte mi da su Srpkinje mnogo lepše“, istakla je ona za „Gloriju“.

„Sa plivanja idem pravo na posao, na koji uvek kasnim tačno 13 minuta. Tri dana radim u restoranu kao kreativni ivent menadžer. Taj posao obožavam. Moj šef kaže da uvek prekoračim liniju zdravog razuma i da bi me do sada sto puta otpustio da me gosti ne obožavaju. Preostala dva dana u radnoj nedelji samo dva sata dnevno držim časove joge“, opisala je svoj život Ivana.

Ona je takođe otkrila i kroz kakvu je agoniju prošla na porođaju i kako je završila sa tri puknuta pršljena.

„Nakon porođaja, lekari su mi rekli kako je trebalo da me porode carskim rezom. Ipak, nisu to uradili i napravili su grešku. Viktor je bio velika beba od četiri i po kilograma. Bila sam pod epiduralnom anestezijom i nisam osećala donji deo tela, niti kontrakcije. Doktor je želeo da pogura bebu i laktom mi je pritisnuo stomak, ali očigledno je to uradio tako jako da su mi pukla tri pršljena. Nisam ni znala za to sve dok nije prošlo dejstvo anestezije“, ispričala je Ivana za „Story“.

„Tih meseci trpela sam neverovatne bolove i moguće je da je i to razlog zbog kojeg više ne želim da rađam jer sam prošla kroz neverovatnu situaciju“, rekla je ona tada.

