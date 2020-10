Maska junaka filma ‘Sam u kući’ trenutno je najveći hit na internetu (foto)

Mekoli Kalkin još je jednom osvojio internet. Nakon što je oduševio objavom za svoj rođendan i prikazom kako bi izgledao novi nastavak filma Sam u kući, sad se pohvalio maskom koja je trenutno totalni viralni hit.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.

Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020