Na ovoj televiziji ćemo uskoro gledati emisiju Ivana Ivanovića

Voditelj Ivan Ivanović napustio je danas TV Prva na kojoj je radio poslednjih osam godina i odlučio da pređe na televiziju „TOP“.

Ivanović je od 2010. godine petkom na „Prvoj“ vodio popularni šou program „Veče sa Ivanom Ivanovićem“, a prema pisanju domaćih medija, televizijska publika će od sada gledati na „TOP“ kanalu.

Podsetimo, kada je došlo do promene vlasničke stukture na televiziji „Prva“ Ivan je izjavio da ukoliko ne bude mogao da vodi emisiju na isti način kao do sada da je on neće voditi.