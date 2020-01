Najstariji unuk kraljice Elizabete snimio reklamu za mleko (video)

Duže od tri decenije pažnja javnosti usmerena je na prinčeve Vilijama i Harija, pa se shodno tome često zaboravlja da su oni tek dvoje od ukupno osmoro unučadi kraljice Elizabete II.

I dok cijeli svet trese groznica zvana ‘Megan i Hari’, kraljičin najstariji unuk Piter Filips (42), sin njene ćerke Ane i kapatana Marka Filipsa, pojavio se u kineskoj reklami za mleko.

Piter u reklami pozira s čašom mleka, a u pozadini se nalazi kuća koja neodoljivo podseća na Longlit u Viltširu.

Reklama je izazvala veliku pažnju javnosti. Jedni pišu da Piter iskorišćava svoj kraljevski status kako bi ‘uvećao račun’, drugi komentarišu da jedva čekaju da probaju ‘kraljevsko’ mleko.

You really can't make this up! pic.twitter.com/ToHut6ifGM

— Pearl Kadupul (@idkwiadthgis) January 19, 2020