Ovaj poznati komičar biće voditelj 91. dodele Oskara

Američki glumac Kevin Hart biće voditelj naredne 91. ceremonije Oskara 24. februara u Holivudu.

„Vrlo sam srećan da objavim da je dan za vođenje Oskara konačno stigao za mene“, napisao je na svom nalogu na Instagramu Kevin Hart, zvezda filma „Džumandži: Dobro došli u džunglu“.

On je rekao da su ga godinama pitali kada će on biti voditelj i da je on uvek odgovarao da bi to bila jedinstvena prilika u životu za njega kao glumca.

Akademija za filmsku umetnost i nauku koja dodeljuje Oskare potvrdila je ovo u poruci na Tviteru i poželela mu „dobrodošlicu u porodicu“.

Dve prethodne ceremonije dodele Oskara vodio je komičar Džimi Kimel. Ceremoniju prošle godine pratilo je samo 26,5 miliona gledalaca u odnosu na 43 miliona 2014. godine.

Ceremonija koja će biti održana 24. februara u Holivudu treba da bude skraćena, da ne traje duže od tri sata, te se planira da se neke nagrade uručuju za vreme reklama.