Poznati par se razvodi, ali oni zapravo nikada nisu ni bili u braku?!

Razvod Dženifer Aniston i Džastina Teroa i dalje je top tema u Holividu. Nakon što su proslavili poslednji Dan zaljubljenih zajedno, par je objavio da se razvodi, a osim mogućih razloga razvoda, u javnost su se pojavili i ostali detalji njihovog dvogodišnjeg braka.

Poslednja vest koja je odjeknula u svetskim medijima je ona da Dženifer i Džastin uopšte nisu bili venčani.

Do sada se mislilo da se par venčao 2015. godine u vili na Bel Eru. Međutim, novinari TMZ-a pronašli su podatke o svim venčanjima u losnađeleskom okrugu i to unazad sve do 2010. godine, a njihovo venčanje nigde nije upisano.

Izvor blizak paru je takođe za isti medij, navodno, potvrdio da se glumački par nikada nije legalno venčao.