Slavni glumac viđen u javnosti posle skoro dve decenije, niko nije mogao da ga prepozna

Slavni glumac Džin Hekman pojavio se posle dužeg vremena u javnosti i mnogi nisu ni prepoznali dvostrukog Oskarovca.

Glumac, koji danas ima 93 godine, prestao je da se bavi glumom pre gotovo dve decenije, a od tada ga je retko ko video. Sada je fotografisan u Novom Meksiku, gde živi poslednjih nekoliko godina.

Došao je do benzinske pumpe, gde je jeo i popio kafu, a mnogi ne mogu da poveruju da je to baš Hekman, baš iz razloga što dugo nije viđen u javnosti.

Čak pet puta bio je nominovan za Oskara, od čega ga je dva puta i osvojio i to za filmove „Francuska veza“ i „Neoprošteno“.

Njegova poslednja filmska uloga bila je u komediji „Dobrodošli u Muspoint“ iz 2004. godine.

Džin Hekman istakao se kasnih šezdesetih i ranih sedamdesetih godina, glumeći u filmovima kao što su: „Boni i Klajd“, „I Never Sang for My Father“ i „Francuska veza“, a kasnije nastavio da se pojavljuje u glavnim ulogama u filmovima holivudske produkcije.

