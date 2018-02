U Londonu večeras dodela filmskih nagrada BAFTA

Nagrade britanske Akademije za filmsku i televizijsku umetnost (BAFTA) biće uručene večeras u Londonu, u atmosferi koja će biti obeležena seksualnim skandalom u filmskoj industriji, dok je favorit za nagradu film „The Shape of Water“ (Oblik vode) meksičkog reditelja Giljerma del Toroa, javila je agencija AFP.

Mnoge zvezde doći će večeras na ceremoniju odevene u crno u znak protesta zbog skandala koji je izbio u oktobru 2017. kada je nekoliko desetina žena optužilo američkog producenta Harvija Vajnstajna za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje.

Britanska akademija izbacila je 2. februara iz svog članstva holivudskog producenta zbog tog skandala, navodeći da poštuje Vajnstajnovu podršku dobrotvornom radu, ali da su optužbe na njegov račun „potpuno neprihvatljive i protivne vrednostima“ koje neguje ta kulturna ustanova.

Više od 100 žena iz filmske industrije potpisalo je tekst u kojem se poziva na okončanje nekažnjivosti prema seksualnom uznemiravanju i nepristojnom ponašanju.

Britanska akademija bila je ove godine na meti kritika jer je najviše nominacija u prestižnim kategorijama dala muškarcima i filmovima muških reditelja.

Ceremoniju koja će biti održana u koncertnoj hali Rojal Albert u Londonu, vodiće britanska glumica Džoana Lamli, koja se proslavila u televizijskoj špijunskoj seriji „The Avengers“ ’80-tih godina, a tokom karijere je dobila dve nagrade BAFTA.

Favoriti za nagrade ove godine su filmovi „Oblik vode“ sa 12, i ostvarenje Denisa Vilneva „Bade Runner 2049“ sa osam nominacija.

Nagrade BAFTA, kao i nagrade Američkog udruženja producenata (Producers Guild of America – PGA), Američkog udruženja reditelja (Directors Guild of America – DGA) i Zlatni globus, često su pouzdani pokazatelj ko bi mogao da osvoji prestižnog Oskara, čija je dodela 4. marta u Los Andjelesu.

BAFTA je osnovana 1947. godine kao Britanska filmska akademija. Njeni osnivači bili su brojni slavni filmski umetnici, uključujući Dejvida Lina, Kerola Rida, Aleksandra Kordu i Lorensa Olivijea. Cilj organizacije bio je jačanje filmske industrije koja je oslabila posle Drugog svetskog rata.

Akademija se 1958. godine spojila s organizacijom televizijskih reditelja i producenata (The Guild of Television Producers and Directors) da bi 1976. konačno postala BAFTA, Britanska akademija za filmsku i televizijsku umetnost.

Sama nagrada ima oblik bronzane maske po uzoru na pozorište. BAFTA danas broji oko 6.500 članova i finansira se putem pretplata, individualnih donacija i različitih fondacija i partnerstava.

