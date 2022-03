„Vil Smit je licemer“: Pojavio se snimak kako ismeva muškarca bez kose

Dobitnik Oskara za najboljeg glumca zamerio voditelju na komentaru i udario ga, a istu stvar je i on nekada uradio.

Na društvenoj mreži Tviter počeo je da se širi video snimak iz emisije Arsenia Hala u kojoj je gostovao Vil Smit. Naime, ta emisija je snimljena 90-ih godina, a glumac se našalio na račun fizičkog izgleda jednog muzičara u emisiji.

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia.

One reason I love the internet, it never forgets. pic.twitter.com/4OGlgSrcjA

